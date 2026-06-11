Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, üniversite rektörleri ve yükseköğretim kurumlarının temsilcilerinden oluşan bir heyetin katılımıyla gerçekleşen ziyarette, yükseköğretimin geleceği, yükseköğretimde kalite, uluslararası alanda üniversite sıralamaları, yapay zeka uygulamalarının eğitimdeki yeri ve dijital dönüşüm çalışmaları gibi konular ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sonunda Cevdet Yılmaz'a kabulden dolayı teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Kılıç, görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kılıç, ana vatan Türkiye'nin varlığını ve desteğini her zaman hissetmenin büyük bir değer taşıdığına vurgu yaparak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretimini uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşımak, kaliteyi ve rekabet gücünü artırmak adına hep birlikte var güçle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kılıç, ziyareti, Türkiye ile KKTC arasındaki yükseköğretim alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak vizyonun geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak da değerlendirdi.