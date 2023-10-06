Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen Deneysel Bilişsel Psikoloji Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı. Sempozyum, dün ve bugün DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre sempozyumda, deneysel ve bilişsel psikoloji alanında çalışmalar yapan akademisyen ve araştırmacılar bir araya gelerek, bilimsel çalışmalarını paylaştı.

-Bayraktar

Sempozyumun dün yapılan açılış töreninde konuşan DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatih Bayraktar, sempozyum kapsamında iki gün boyunca bilimsel anlamda son derece doyurucu bir program hazırlandığını ifade etti.

Bilimsel toplantıların, araştırma sorularını ve hipotezleri gündeme getirmenin yanında, toplantıların gerçekleştiği ülkelerin kültürlerini de tanıma fırsatı sağladığını belirten Prof. Dr. Bayraktar, katılımcılara, Kıbrıs’ın en güzel şehirlerinden biri olan Gazimağusa kentinin kültürel değerlerini ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

-Özarslan

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, sempozyumun birincisinin Koç Üniversitesi, ikincisinin ise Boğaziçi Üniversitesi’nde yapıldığını ve iki yılda bir düzenlendiğini belirterek, fakülte ve bölüm olarak böylesine prestijli bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Sempozyumda alanlarında çok kıymetli bilim insanlarının sunumlar yapacağını kaydeden Prof. Dr. Özarslan, katılımcılara fakülte ve bölüm hakkında bilgi verdi.

-Tümer

DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer de, sempozyumun verimli geçmesini diledi. Kendisinin de bir sosyal bilimci olarak insan davranışı üzerine bilimsel araştırmalar yaptığını belirten Prof. Dr. Tümer, insanın var oluşundan beri çeşitli faktörler ve etkenler altında farklı davranış biçimleri geliştirdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Tümer, insan davranışını anlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İki gün süren sempozyum bugün yapılan kapanış töreninin ardından sona erdi.