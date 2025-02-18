DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) Başkanı ve DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir’in koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, görme engelli çocuklar için pizza yapma atölyesi ve gitar dinletisi eşliğinde bir konser organize edildi.

DAÜ Müzik Kulübü üyesi gitarist Batuhan Kibritçi çocuklar için müzik odasında mini konser verdi.

Kandemir, etkinliğin DAÜ’lü öğrenciler için yalnızca mesleki değil, insani değerler açısından da deneyim sunduğunu ifade ederek, projenin çocukların yaratıcı yönlerini desteklemeyi de amaçladığını belirtti. Kandemir, Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulu ile sürdürülen iş birlikleri için okul sorumlusu Ülkü Şah’a teşekkür etti.

Etkinliğin ardından dönemin DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mine Haktanır, fakültelerinin yalnızca akademik başarıya değil, aynı zamanda öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilinci kazanmasına önem verdiğini, bu tür projelere her zaman destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.