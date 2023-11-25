Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Politikalar Merkezi (DAÜ-KPM) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde “Küresel Siyasette Bölgeselleşmenin Yükselişi ve Türk Devletleri Teşkilatı” ana temasıyla düzenlenen MANAS Forum 2023’te temsil edildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ-KPM Araştırma Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Devrim Şahin ile DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Öğrencisi Aybaniz Huseyn, Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te gerçekleşen Forum’a katılarak ortak çalışmalarını sundu.

Konferansın “Karabağ” oturumunda “Kuzey İran’daki Türkçü Hareket Akımlarına Bölgesel Bir Bakış” konulu çalışmalarını sunan Yrd. Doç. Dr. Şahin ve Huseyn, bölgesel gerilimlerin Türkiye, Azerbaycan ve İran gibi bölge ülkeleri üzerindeki etkisini irdeledi.

Şahin ve Huseyn, Tahran’ın yanı sıra Ankara ve Bakü’nün de her tür maceracı politikalardan kaçınması gerektiğini, çünkü bu üç ülkeden birinde yaşanacak herhangi bir istikrarsızlığın diğer iki ülke içinde olumsuz etkileri tetikleyeceği konusunda uyarılarda bulundu.