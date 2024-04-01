Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002:2018 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi denetimlerinden herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmeden başarıyla geçtiği bildirildi.

DAÜ’den yapılan yazılı yazılı açıklamaya göre, 2015 yılında başlayan yönetim sistemleri süreci ile ilgili olarak Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Toplam Kalite Yönetim Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda görev yapan ve kendi birimleri ile ilgili hazırlıkları tamamlayan kalite ekibinin yaptığı çalışmaların değerlendirildiği denetim 5 gün sürdü.

Denetim sürecinde denetim ekibi iki ayrı koldan birimleri hem dokümantasyon hem de altyapısal olarak denetledi. Denetimlerde, yönetim sistemi faaliyetlerinin yanında, akademik olarak incelemeler ve değerlendirmeler de yapıldı.

Geçen cuma günü, DAÜ Senato Odası’nda DAÜ Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Çinkılıç, Akademik İşler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek ile TSE Denetçisi Lütfiye Berber ve Çetin Aygün, tüm birimlerin Kalite Temsilcileri ve Yönetim Sistemleri Danışmanı Latif Sakar’ın katılımıyla kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda denetim ekibi tarafından bulgular paylaşıldı.

-Berber

Kapanış toplantısında konuşan TSE Denetçisi Lütfiye Berber, tetkiklerin tamamlandığını belirterek, ev sahipliğinden dolayı DAÜ’ye teşekkürlerini iletti.

Sistemin üst yönetimin desteği olmadan yürüyemeyeceğini belirten Berber, DAÜ’de üst yönetimin desteğinin hissedildiğini, çalışanların ise aynı şekilde destek vererek zincirin güçlü halkalarını oluşturması gerektiğini vurguladı.

Berber, stratejik planın öneminden bahsederek, elde edilen bulgular üzerinde durdu.

-Aygün

TSE Denetçisi Çetin Aygün ise konuşmasında, denetimler sonucunda elde edilen bulguları katılımcılar ile paylaştı.

Aygün, DAÜ’ye ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.