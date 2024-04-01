KHYD verilerine göre ülkede yılda 700’ün üzerinde yeni kanser teşhisi konuluyor

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, fitre bağışlarının derneğe yapılması çağrısında bulundu.

Yılda 700'ün üzerinde kanser teşhisi konulduğunu ve sayı arttıkça hastalara yardım imkanlarının zorlandığını bildiren Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Hastalarımıza yardımcı olabilme, hasta olmayanları taramalar yoluyla koruyabilmemize fitre bağışlarınızla destek olunuz" diyerek bu bağışlarla kanser hastalarının yüzünün gülebileceğine işaret etti.

Prostat Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle mart ayında belediyeler ve YDÜ Hastanesi iş birliğiyle altı belediyenin açık pazarlarında 50 yaş üstü erkeklere yaptıkları taramaların sonuçlarına değinen Kocaismail, şu bilgileri paylaştı:

"537 kişiye yapılan PSA testi sonucunda 45 kişide PSA üst sınırında sonuçlar alınırken 27 kişide de PSA sınırının çok üzerinde sonuçlar alınmış ve tüm normalin üzerinde sonuçlar almış vatandaşlarımızı ürolog değerlendirmesi için doktorlarına yönlendirilmiştir."

Kocaismail, taramalarla halkı hastalanmadan ve devlet bütçesini de doktor ve ilaç giderlerinden korumanın amaçlandığına işaret etti.

Kocaismail, “Ülkemizde gerçek bir taramanın yapılabilmesi ancak ve ancak devlet politikasıyla olabilir ve erkek nüfusu 26 bin civarında taradığınız takdirde hem insan sağlığı ve hem de sağlık bütçesi korunabilir.” ifadelerini kullandı.

-Tedavi pahalı, korunmak ucuz

Bir prostat kanseri hastasının tedavi masraflarının 500 bin TL’yi geçtiğini bildiren Kocaismail, kanserden korunma maliyetlerinin çok düşük olduğunu ve en basit ifadeyle 3 kanser hastasının ilaç giderlerinin maliyetiyle tüm erkek nüfusa tarama yapılabileceğini vurguladı.

KHYD Başkanı Kocaismail, meme kanserinde erken tanı için kadınların tarama yapmaya teşvik edilmesi gerektiğini kaydederek ülke olarak taramaları binli rakamlardan yirmi binli rakamlara çıkararak toplumun yüzde 70’inin taranması halinde hem sağlıklı bir topluma hem de güçlü bir ekonomiye sahip olunacağını belirtti.

Erken teşhis edilebilen kanser türleri olan meme, prostat, kolon, servix türlerinde yılda 600 civarında yeni teşhis konulduğunu bildiren Kocaismail, bir yılda 700-800 civarında yeni kanser vakası teşhis edildiğini kaydetti.

Raziye Kocaismail, hedefin yıllık tarama sayılarını her kanser türüne göre 20 binlerin üzerine çıkarmak olduğunu ifade ederek halkın maddi ve manevi desteklerini bekledilerini vurguladı.