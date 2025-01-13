Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı, çocukların eğitimine katkı sağlama ve toplumsal sorumluluk projelerinde iş birliği yapma hususlarında protokol imzaladı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, protokol Acapulco Resort Otel’de DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Vakıf Başkanı İçim Çağıner Kavuklu tarafından imzalandı.

İçim Çağıner Kavuklu imza töreninde yaptığı konuşmada, vakfın daha kurumsal ve topluma yararlı projeler gerçekleştirebilmesi noktasında DAÜ gibi değerli bir kurumdan bilimsel destek almanın önemli olduğunu belirtti.

Sivil toplum kuruluşlarının üniversitelerden daha fazla yararlanması gerektiğine inandığını belirten Dr. Kavuklu, bilim ışığında çok daha başarılı projelere imza atacaklarına inandıklarını dile getirdi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise DAÜ’nün ilim üretme ve araştırma yapma görevlerinin yanı sıra sosyal anlamda da toplumun gelişmesine katkıda bulunan bir kurum olduğunu belirtti.

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’nın toplumsal gelişime katkı sağlama noktasında çalışmaları olan bir kurum olduğunu belirten Kılıç, iki kurumun topluma faydalı ortak projeler üreteceğine inandığını kaydetti. Prof. Dr. Kılıç, protokolün hayırlı olmasını temenni ederek emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.