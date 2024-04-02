Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yayınevi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü iş birliğinde 2023 yılında başlatılan “DAÜ ile Kitap Buluşmaları” etkinlikleri kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile hazırlanan “Kadın-lık Halleri” konulu serginin DAÜ Yayınevi yayını olarak hazırlanan katalog tanıtımı ve eleştirisi, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, etkinlikte konuşan DAÜ Yayınevi Yayın Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, DAÜ ile Kitap Buluşmaları etkinliğinin 2023 yılında başladığını ve amaçlarının DAÜ Yayınevi aracığı ile hazırlanan kitapların toplum ile buluşturulması olduğunu bildirdi.

Açılış konuşmasının ardından sanat tarihi uzmanı Derya Ulubatlı ve DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya tarafından serginin katalog tanıtımı ve eleştirisi gerçekleştirildi.

Kadının toplumdaki yeri ve sanata yansıması üzerinde görüş alışverişinde bulunulan etkinlikte, kalıcı bir eser olarak yayımlanmış olan sergi kataloğunun, toplumsal cinsiyet ve feminizm bağlamında söylem ortaya koyduğu üzerinde duruldu.