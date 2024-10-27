“Meclis Başkanlığı seçim süreci ve sonrasında yaşananları açıklayacak kelime bulmakta zorlanıyoruz”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN) sendikaların yarın yapacağı eyleme destek belirtti.

DAÜ BİR-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, hükümet edenlerin yaklaşık 2 hafta boyunca 15 kez tekrarlanan oylamada Meclis Başkanını seçemeyince, Meclis’te görev yapan hukukçuların “geçersizdir” görüşlerine rağmen çift mühürlü oyları geçerli sayıp Meclis Başkanının seçildiğini ilan ederek Resmî Gazete’de yayımladığı savunuldu.

Açıklamada şunlara da yer verildi:

“Sağlık sisteminde yaşanan sorunlar, okullarımızdaki öğretmen eksiklikleri ve okullardaki altyapı eksiklikleri, trafikte yaşanan kazalar, hayatın pahalılığı, ülkede her geçen gün artan yabancı nüfus, hırsızlıklar, giderek artan şiddet olayları ve halkın günlük yaşamda yaşadığı tüm huzursuzlukları görmezden gelen hükümet, koltuk kavgası yapmaktadır.Halkın hükümete olan güveni kalmamıştır."