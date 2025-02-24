DAÜ'den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, ATİB Genel Başkanı İmam Cengiz ve beraberindeki heyete üniversitenin akademik ve sosyal olanakları hakkında bilgi verdi.

ATİB Genel Başkanı İmam Cengiz, konuşmasında DAÜ’ye ve Rektör Hasan Kılıç’a gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti, adanın büyük bir manevi değere sahip olduğunu ifade etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise ATİB heyetini DAÜ’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

DAÜ’nün, anavatan Türkiye ile güçlü bağlara sahip önemli bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayan Kılıç, üniversitenin uluslararası başarıları ve sunduğu akademik olanaklar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren tarafından üniversitenin akademik programları, araştırma faaliyetleri ve kampüs olanaklarını kapsayan kapsamlı bir tanıtım gerçekleştirildi.