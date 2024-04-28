Yarışmada Birinciliği Nehir Tosun (TMK) ile Zeynep Uzun (TED Kuzey Kıbrıs Koleji) paylaşırken, Eylül Doğru (Gazimağusa TMK) İkinci, Melisa Ağcabay (Gazimağusa TMK) da Üçüncü oldu

Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’nın mali katkılarıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından düzenlenen "28. Liselerarası Matematik Yarışması’" Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Erenköy Lisesi, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf TMK, Namık Kemal Lisesi, 19 Mayıs TMK, TED Kuzey Kıbrıs Koleji, Türk Maarif Koleji ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nden toplam 128 öğrencinin katılımı ile DAÜ’de yapıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, bireysel ve ekip ön eleme yarışması olarak iki kategoride gerçekleştirilen yarışmanın bireysel kategorisinde,

TMK’dan Nehir Tosun ile TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nden Zeynep Uzun birinciliği paylaşırken, Gazimağusa TMK’dan Eylül Doğru İkinci, Gazimağusa TMK’dan Melisa Ağcabay Üçüncü, oldular.

Yarışmada dördüncü olan Mahmut Rahmi Soykan (20 Temmuz FL) ‘‘28. Yıl Özel Ödülü’’nü kazanırken, diğer özel ödülleri almaya hak kazanan öğrenciler ise şöyle:

"Demir Emiroğlu (TMK) “Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü”, Esra Bayhan (BEAL) ‘‘Yrd. Doç. Dr. Kemal Demirciler Özel Ödülü’’, Umut Bilgin (TMK) “Doç. Dr. Murat Kirezci Özel Ödülü”, Kayra Onurbilen (TED Kuzey Kıbrıs Koleji) ‘‘Doç. Dr. Peter KAS Özel Ödülü”, Çilen Ermetal (TMK) “Doç. Dr. Daoud S. DAOUD Özel Ödülü”,

Yarışmada Şampiyon Melekler de unutulmadı. Şampiyon Melekler anısına verilen ‘Şampiyon Melekler Özel Ödülü’nü; Barış Asit (19 Mayıs TMK) ile Miray Akgün (Güzelyurt TMK) paylaştılar.

Yarışmada ayrıca başarılı bulunan, Muhammet Can Kartaltepe (BEAL), Yiğit Akay (BEAL), Zeynep Melis Gülcan (Gazimağusa TMK), Zehra Rabia Abay (BEAL), Irmak Gebeş (TED Kuzey Kıbrıs Koleji), Özgür Demir (İskele Evkaf TMK), “Başarı Belgesi” almaya hak kazandı.

-Ekip Ön Eleme Yarışması...

Ekip ön eleme yarışmasında ise,

‘Türk Maarif Koleji’, ‘Gazimağusa TMK ve ‘TED Kuzey Kıbrıs Koleji ilk üç sırayı alarak doğrudan finalde yarışma hakkını elde ederken; ‘Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’, ’19 Mayıs TMK’, ’20 Temmuz Fen Lisesi’, ‘Güzelyurt TMK’, ve ‘İskele Evkaf TMK’ da yarı finalde yarışmaya hak kazandı.

Yarı final yarışmasında birinci ve ikinci olacak olan 2 okul da finalde yarışma hakkını elde edecek. Yarı final yarışması 29 Nisan 2024 Pazartesi günü, saat 10.30’da, Öğrenci Aktivite Merkezi Salonu’nda, final yarışması ise 2 Mayıs Perşembe günü saat 14.30’da Merkezi Derslikler, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılacak.

Final Yarışması sonrasında düzenlenecek törenle bireysel ve ekip yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile okullara ödülleri verilecek.