Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü organizasyonu ve Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu katkılarıyla "Burhan Yetkili Anı Satranç Turnuvası" düzenlendi.

eski LTB başkanlarından merhum Burhan Yetkili’yi anmak ve satranç sporunun gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile düzenlenen turnuva, dün gün boyu Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

Turnuvanın açılış hamlesini yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, turnuva sonunda Yetkili’nin ailesi ile birlikte ödül töreninde yer aldı ve yaptığı konuşmada turnuvanın geleneksel hale getirileceği müjdesini verdi.

-Harmancı: "Turnuvayı gelenekselleştirme kararı aldık"

LTB’den verilen bilgiye göre, Başkan Harmancı, merhum Belediye Başkanı Burhan Yetkili’nin Belediyeye ilk bilgisayarı getiren kişi olduğunu, böylesi anlamlı bir etkinlikle de onun anısını yaşatmak istediklerini ifade etti.

Merhum Yetkili’nin ailesi ile görüşerek turnuvayı geleneksel hale getirme kararı aldıklarını belirten Başkan Harmancı, bir sonraki etkinliğin kapsamı ve organizasyon yapısı konusunda iyi bir çalışma yapacaklarını belirtti.

-Dereceye girenler ödüllerini aldı

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini LTB Başkanı Mehmet Harmancı, merhum Burhan Yetkili'nin eşi Gülay Yetkili ve kızı Özlem Yetkili yanında LTB Meclis üyeleri Mehmet Manavoğlu ve Tahir Hoca, LTB Spor Kulübü’nden Bülent Çıraklı, Akın Aktunç, Zehra Beyar ve Özkan Bardak takdim etti.

Turnuva sonunda dereceye giren ve ödül alan isimler şu şekilde:

“Birinci: Arda Köle, İkinci: Bertuğ İlgililer, Üçüncü: Necat Yazman, Kadın Özel Ödülü: Arya Emin, İlkokul Özel Ödülü: Arkın Köle, Ortaokul Özel Ödülü: Baran Bulancak, Lise Özel Ödülü: Hima Hasan Behzat, UKD Özel Ödülü: Ozan Karataş, Veteran Özel Ödülü: Çetin Çeker”