Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) yabancıların Kıbrıs'taki mali işlemlerine ilişkin “Cyprus Confidential” isimli yeni araştırma sonuçlarının yankıları Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Rum basını bugün de “Cyprus Confidential” araştırma sonuçlarına ve bununla ilgili açıklamalara geniş yer ayırdı.

Alithia gazetesi “Uluslararası İftiraların Ağırlığı Altında-Biliyorlardı Ancak Şimdi Araştırıyorlar” başlığıyla verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın yurt dışındaki itibarının yeniden tesis edilmesine yönelik siyasi iradesi konusunda hükümet kanadından çelişkili açıklamaların geldiğini yazdı.

Gazete, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis kamuoyunda oluşan hissiyatı yatıştırmak için polisin iddiaları araştırdığı yönünde açıklama yaparken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de “dolandırıcılık, yolsuzluk, kara para aklama gibi unsurlara yönelik toleransın sıfır olduğu” şeklinde açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Habere göre, Hristodulidis dün yaptığı açıklamada, gerek kendisinin, gerekse hükümetin kamuoyunda çıkan araştırma sonuçlarını ne küçümsediğini, ne de yücelttiğini söyledi.

Hristodulidis, ilgili araştırmanın zaten başladığını, bu araştırmanın yıllarca sürmeyecek belirli bir zaman diliminde olacağını ifade etti.

Rum lider Hristodulidis açıklamasında “hiç kimsenin ama hiç kimsenin ülkenin itibarının ve güvenirliliğinin üzerinde olmadığı” mesajını da gönderdi.

Hristodulidis ayrıca uluslararası basında yer alan haberlerin herkes tarafından okunduğunu belirterek, bunun gurur verici bir durum olmadığını ifade etti.

-Keravnos

Maliye Bakanı Makis Keravnos ise konu hakkındaki açıklamasında, araştırma sonuçlarına atıfta bulunarak özellikle rahatsızlık yaratan durumun, Güney Kıbrıs’ı sorunlu bir finansal yatırım destinasyonu olarak göstermeye devam etmeleri olduğunu ifade etti.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Keravnos, Mart 2023 itibarıyla bu hükümetin, Güney Kıbrıs’ın isminin karalanması yöntemine hiçbir şekilde olanak tanımayacak kurumları inşa etmek ve ek emniyet supaplarını oluşturmak için yoğun bir süreç başlattığını belirtti.

Kara para aklanması konularında hizmet sağlayıcılarının denetimine ilişkin hukuki çerçevenin güçlendirilip güçlendirilmediği şeklindeki bir soru üzerine Keravnos, bu konuda danışman olarak faaliyet gösteren İngiltere hükümeti ile yakın bir iş birlikleri bulunduğunu söyledi.

Araştırma sonuçları içerisinde kendisini şaşırtan bir unsurun olup olmadığı şeklindeki soruya karşılık ise Keravnos, hiçbir şeyin kendisini şaşırtmadığını, bütün bunların yıllardır ortalıkta dolaştığını ifade etti.

-Paolo Gentiloni’nin açıklamaları

Haravgi gazetesi, Avrupa Birliği’nin Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni’nin açıklamalarına yer verdi. Habere göre, Gentiloni, Avrupa Komisyonu’nun “Sonbahar Öngörülerini” açıklarken yaptığı açıklamada “yaptırımların teğet geçilmesinin mümkün olamayacağı” yönünde Güney Kıbrıs’a sert bir mesaj gönderdi.

Gentiloni bu açıklamayı Güney Kıbrıs’ın Rus oligarkların milyarlarca dolarlık servetlerini yaptırımlardan nasıl kaçırdığına dair aştırma sonuçlarını yorumlarken yaptı.

Gentiloni açıklamasında ayrıca “Unshell Direktive” olarak bilinen sanal varlıkların vergi amaçları doğrultusunda kötüye kullanılmasının yanı sıra agresif vergi planlaması uygulamalarının önlenmesi için yeni bir talimat götüreceğini belirtti.

-Bir dizi toplantı

Haravgi gazetesi “Cyprus Confidential” isimli yeni skandala ilişkin bir dizi toplantının yapılacağını yazdı.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis bugün Barolar Birliği ile bir araya gelecek.

Rum Meclisi Hukuk Komitesi ise gelecek hafta bu konu üzerinde görüşme yapmak amacıyla olağanüstü toplanacak.

Gazete Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamasına dayanarak polisin zaten araştırmalara başladığını yazdı.

-Araştırma sonuçlarının içeriği

Politis gazetesi araştırma sonuçlarının içeriklerine sayfalarca yer verirken “Esad İçin mi Çalıştık” başlıklı haberinde “Cyprus Confidential” belgelerine dayanarak, Güney Kıbrıs’taki bazı şirketlerin, Esad rejimine yönelik yaptırımlar söz konusu iken Suriye devlet şirketi “Syrian Petroleum’”dan para transfer etmeye çalıştığını ancak bu alış verişin gerçekleşip gerçekleşmediğine ise yer verilmediğini yazdı.

Gazete yine belgelere dayanarak Güney Kıbrıs merkezli “Medesoil Trading” şirketinin ve Beyaz Rusyalı oligark Anatoli Ternavski’nin diğer şirketlerinin de kredi sözleşmelerine-dolandırıcılıklara dahil olduğunu belirtti.

Gazete haberinin bir başka kısmında ise araştırma sonuçları içerisinde “Intellexa” şirketinin kurucusu olarak bilinen Tal Dilian’ın partneri ve iş ortağı olarak bilinen Sara-Faisal Alexandra-Hamou’nun isminin de casus yazılım konusunda geçtiğini yazdı.