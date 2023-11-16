KKTC’nin ilanının 40’ıncı yıldönümünün, Güney Kıbrıs’ta dün yapılan açıklamalar ve düzenlenen bir takım etkinliklerle kınandığı haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı, KKTC’nin ilanının yıldönümüyle ilgili açıklamasında, Kıbrıs sorununa siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde sürdürülebilir ve kalıcı bir çözüm bulunması için müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğunu ifade etti.

Rum Dışişleri Bakanlığı, KKTC’nin ilanından bu yana geçen 40 yıl boyunca “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” toprak bütünlüğünün aynı zamanda uluslararası meşruluğun ve BM tüzüğü ilkelerinin ihlal edilmeye devam edildiğini de ileri sürdü.

Dışişleri Bakanlığı “Türkiye’nin, Kıbrıs’ın yasadışı istilası ve devam eden işgalinin oldubittilerinin yasal hale gelmesine dair çabalarına rağmen, uluslararası toplumun BM Güvenlik Konseyi’nin 541 ve 550 sayılı kararlarının içeriğine sarsılmaz bir şekilde bağlı olduğunu” da iddialarına ekledi.

Fileleftheros gazetesi de konuyla ilgili haberinde, KKTC’nin ilanının Rum hükümeti ve siyasi partiler tarafından kınandığını belirtti.

-AKEL “Orfea kapısında” eylem yaptı

Güney Kıbrıs’taki AKEL partisinin dün akşam “Orfea Kapısında” (Mağusa Kapısı) KKTC’nin ilanının yıldönümünü kınamak için bir anti-işgal etkinliği düzenlediğini de yazan Haravgi gazetesi, etkinlikte konuşan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun Kıbrıs sorunundaki durumun yalnızca kritik değil, tehlikeli de olduğunu söylediğini iletti.

Konuşmasında “donmuş çatışmalar” bulunmadığını ve bunun Kıbrıs açısından tehlikeli olduğunu savunan Stefanu, Kıbrıs sorununun çözümüyle birlikte, memleket için kalıcı barışın sağlanmasının gerekli olduğuna işaret etti.

Önlerinde yalnızca iki seçenek bulunduğunu da dile getiren Stefanu, ya tutarlı bir şekilde siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümüne ulaşmak için çalışacaklarını, ya da bölünmeyle karşı karşıya kalacaklarını iddialarına ekledi.

Öğrenciler de etkinlik yaptı

Gazete başka bir haberinde ise, KKTC’nin ilanının dün Güney Kıbrıs’ta öğrencilerin yaptıkları yürüyüş ve etkinliklerle kınandığını belirtti.

Lefkoşa’nın Rum kesiminde, Lefkoşa Rum Belediyesinin “Kaymaklı” bölgesindeki toptan satış yerinde dün sabah toplanan yüzlerce öğrencinin buradan “Mia Milia” (Haspolat) barikatına yürüdüğünü yazan gazete, “PSEM” (Tüm Kıbrıs Öğrenci Koordinasyon Komitesi) tarafından burada bir anti-işgal etkinliği düzenlendiğini yazdı.

Bunun ardından “POFEN’in” (Kıbrıs Öğrenci Birlikleri Federasyonu) de Mağusa Kapısında (Orfea Kapısı) bir kınama etkinliği düzenlediğini yazan gazete, etkinlik çerçevesinde POFEN heyetinin BM Barış Gücü yetkilisine bir karar metni verdiğini kaydetti.

Haberde PSEM’in Limasol’da da bir kınama etkinliği düzenlediği ifade edildi.