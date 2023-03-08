Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd (Cypfruvex) ihracat kalitesindeki Valensiya ürününü tonu 5 bin TL ve kalitesine göre üzeri fiyattan piyasa şartlarında alacağını duyurdu.

Cypfruvex'ten yapılan açıklamada, dalında paketleme (ihracat) kalitesinde Valensiya ürünü alımına yarın itibarıyla başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, “Dalında paketleme kalitesine göre alım sözleşmesi yapmak kaydıyla 5 bin TL/ton ve kalitesine göre üzeri fiyattan oluşacak piyasa şartlarında Valensiya ürün alımı yapılacaktır. Cypfruvex Ltd.’de değerlendirmek isteyen üreticiler şirketimize telefon veya şahsen müracaatları rica olunur” denildi.