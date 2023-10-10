Martico Denizcilik ve Cypfruvex arasında iş birliği sağlandı

Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmeleri Ltd. (Cypfruvex) Genel Müdürü Cemal Redif ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Momin Almanya'nın Köln şehrindeki Anuga Gıda Fuarı’na katıldı.

Cypfruvex’ten verilen bilgiye göre, fuar boyunca birçok temaslarda bulunduklarını dile getiren Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmeleri Ltd. (Cypfruvex) Genel Müdürü Cemal Redif, dünyanın birçok ülkesine uluslararası taşımacılık faaliyetleri yapan Martico Denizcilik ve Cypfruvex arasında iş birliği sağlandığını belirtti.

Redif, Martico Denizcilik’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne olan ilgisi ile önümüzdeki yıl gerek konsantre, gerek yaş meyve satışlarında konteyner ihtiyacını karşılayabileceklerini söyledi.

Önümüzdeki hasat döneminde ülkede üretilen ürünlerin muhtemel satış pazarlarına ulaştırılmasında Cypfruvex’e tam destek vereceklerini belirten Redif, ihtiyaç durumunda konteyner gemisini ülke için kullandırabileceklerini ortaya koymalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Redif şöyle devam etti:

‘’Bizler sadece üreticiden ürünün satın alınması, hasat edilmesi ve doğru işlenmesi, Avrupa standartlarında paketleme ve üretim yapabilmek için gerekli çalışmaların yapılması ya da pazarlanması için değil aynı zamanda üreticiden tüketiciye ulaştırılması yönünde yaşanan sıkıntılar ile de uğraşıyoruz.

Amacımız, makul maliyetler, güvenilir lojistik ve rekabet edilebilir fiyatlarla herhangi bir ülkeye ihracat yapabilmenin mümkün olmasını sağlamak. Bizler; taşımacılık, gemicilik, konteyner ve tırlar noktasında uluslararası ticaretin her detayıyla uğraşıyoruz.

Bizler şirket olarak dünyanın en büyük fuarlarından biri olan Anuga Köln Fuarı’nda meyve, meyve suyu ve konsantre satışı ile ilgili gerekli temaslarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu temasların neticelerini en kısa sürede bu ay sonuna kadar almayı hedefliyoruz.”

Ülkede en büyük sıkıntılardan birinin lojistikteki organizasyon ve ekipman eksikliği olduğuna işaret eden Redif, “Ne yazık ki limanlarımız; soğutuculu konteynerleri çalıştırmak için bağlayabilecek yeterince elektrik terminali olmaması yanında geminin geleceği zamana kadar muhafaza edebilecek ekipmanlara sahip değildir. Bunlar ticarette elimizi zayıflatan unsurlardır. Umarız el birliği ile ihracatın önündeki bu tür sıkıntıların ortadan kaldırılmasına gerekli katkı konacaktır” dedi.