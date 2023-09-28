Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex) Müdürü Cemal Redif ve Yönetim Kurulu 2023-2024 narenciye sezonu hazırlıklarının başlaması sebebiyle muhtemel alıcılarla görüşmek için Enter Fresh Euro Asya Antalya Fuarına katıldı.

Cypfruvex Müdürü Cemal Redif fuar sonrası yaptığı yazılı açıklamada, gelecek hasat döneminde ürün satışı için dünyadan muhtemel alıcılarla görüşmeler yapmak, Türkiye iç pazarına daha yoğun şekilde ürün pazarlayabilmek ve Avrupa pazarına istikrarlı satış sağlayabilmek adına fuara katıldıklarını aktardı.

Redif, bu yılki rekolte tahminlerine göre tüm Akdeniz havzasındaki ülkelerde en az yüzde 20 fazlalık olacağını belirtti.

Farklı bir satış politikası geliştirmek üzere fuara katıldıklarını ifade eden Redif, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ayları dönemindeki mandalina ve valensiya portakal hasadında sıkıntılar yaşamamak adına girişimler yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Redif sözlerine şu şeklide devam etti:

“Ülke ekonomisinde çok büyük katkısı olan narenciyenin lojistik sıkıntılarını da mümkün olduğunca çözebilmek adına da görüşmeler yapıyoruz. Ülke şartlarında ürünü kendimizin depolayamaması çok büyük bir eksikliktir.

Maliyet hesaplamaları ve giderlere yansıyan etkileri ile ürünün pazarda talep edildiği zamana göre satışını yapabilmenin avantajları için ürünün Kıbrıs’ta soğuk hava depolarında depolanması gerekmektedir.

Bu gereklilikle ilgili araştırmaları yaparak şirkete kaynak sağlayıp yatırımların da yapılmasının önünü açmak istiyoruz. Bakanlığımız ile aynı paralelde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Daha önce girilmemiş farklı ülkelere de ürün hazırlayabilmek için tüm imkanları seferber ettik. İnşallah muvaffak oluruz ve üreticimizin de hayırlı bir sene geçirmesini sağlarız”