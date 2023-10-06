Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecilik Ltd (Cypfruvex), Almanya'nın Köln şehrindeki Anuga Gıda Fuarı’na katılıyor.

Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecilik Ltd (Cypfruvex) Müdürü Cemal Redif yaptığı açıklamada, 7-11 Ekim tarihlerinde, dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı olarak kabul edilen ve Anuga Fuarı’na yönetim kurulu kararı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle katılacaklarını bildirdi.

Redif, “Bizim hasat öncesinde önümüzdeki dönemde nasıl bir strateji izleyeceğimizi, hangi politikalar doğrultusunda kendi üreticimizi ve piyasaları regüle edeceğimizi belirlemek için fuara katılacağız. Yönetim Kurulumuzun kararı ve Tarım Bakanlığımızın destekleri ile 7-11 Ekim tarihlerinde muhtemel yaş meyve ve konsantre alıcıları ile aldığımız randevularda buluşmak, konuşmak ve yeni potansiyelleri yerinde araştırmak için orada olacağız.” dedi.

Redif, 2023-2024 narenciye sezonunun sırasıyla greyfurt hasadıyla aralık ayı sonu, ocak ayı başında başlayacağını, sonrasında limon ve Mandora mandalin hasadının yapılacağını ve Valensiya portakal hasadıyla sezonun tamamlanacağını duyurdu.

Redif, bölgedeki tüm narenciye üretici ülkeleri ile rekabet ettiklerini, ürün benzerlikleri aynı periyotta hasat edilen ürünler kalite, ambalaj, dayanıklılık, rekabete uygun fiyatla satış yapmak gerektiğini belirtti.