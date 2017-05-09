ŞAHALİ: “HÜKÜMETİN YAPTIKLARI ORTADA. BİZ BU HÜKÜMETE NEDEN GÜVENELİM?”

ATAOĞLU: “BAZI ŞEYLERİ KONUŞACAKSAK DOĞRUSUNU ÖĞRENELİM, HOŞ OLMAYAN SÖYLEMLER VAR”

SOYER: “ENFLASYON ARTTI, REFORM VE TEDBİRLER HAYAL. BU TOPLUMA TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLAR VERİYORSUNUZ”

CANDAN: “LONDRA’DAKİ FESTİVAL İÇİN CİDDİ MASRAF YAPILDI, KARŞILIĞININ ALINMASI GEREK. BİZİM ÜLKE OLARAK BOŞA ATACAK PARAMIZ YOK”

ATAOĞLU: “BİZ BİRBİRİMİZLE UĞRAŞMAKTAN, BİRBİRİMİZİN KUYUSUNU KAZMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY YAPMIYORUZ”

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Cumhuriyet Meclisi’nde güncel konuşmalar yapılıyor.

İlk güncel konuşmayı CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Parlamenter Sistem ve Yasama Yürütme İlişkisi” konusunda yaptı.

Şahali, hükümetin meclise karşı duyduğu sorumluluğun meclise yansımadığını belirterek, mecliste bilgi taleplerine muhatap bulamadıklarını söyledi.

Meclis gündeminde yazılı ve sözlü sorulara uzun zamandır cevap alınamadığını, Başbakanın Meclis’e gitmediğini ifade eden Şahali, hükümetin gözlerine baka baka yalan söylediğini savundu.

Şahali, hükümetin kamuoyunu derinden etkileyen hiçbir konuyla ilgili izahat ihtiyacı duymadığını savunarak, hükümetin güçler ayrılığı ilkesini de ayaklar altına aldığını, yargı kararlarının icrası konusunda da isteksiz davrandığını söyledi.

Gelinen aşamada siyasetin toplum tarafından dışlandığını belirten Şahali, hükümetin yaptıklarının ortada olduğunu belirterek, “Biz bu hükümete neden güvenelim” diye sordu.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuşmalara cevaben kürsüye çıkarak, “Bazı şeyleri konuşacaksak doğrusunu öğrenelim” dedi.

Bazı söylemlerin hoş olmadığını, bundan rahatsızlık duyduğunu kaydeden Ataoğlu, Bedi’s Piknik alanının halka açık olduğunu, para da talep edilmediğini söyledi, “Müsteşarımız kendilerini tekrar bakanlığa çağırdı. İptal olayı da az sonra bize ulaşacak. Size ileteceğim” şeklinde konuştu.

SOYER

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer “Ekonomideki Gelişmeler” üzerine konuştu.

Soyer, ekonomideki tartışmanın elzem olduğunu kaydederek, bakanların Genel Kurul salonunda olmamasını eleştirdi.

Esnafın, emekçilerin geçim derdinde, çıkmazın dibinde olduğu söyleyen Soyer, “Enflasyon arttı, reform ve tedbirler hayal. Bu topluma telafisi imkansız zararlar veriyorsunuz. Bu hükümet kimin hükümeti, 3-5 yakın arkadaşın mı yoksa akrabanın mı?” diye sordu.

Soyer, “Ekonominin tablosu iyi değil. Bu hükümet sorgulanmalı. 2017’yi kaybettik. Bu gidişle 2018’i de kaybedeceğiz. Erken seçim erken erken yapılmalı. Ekim, kasım, aralık. Net...Mümkünse Eylül” dedi.

CANDAN

CTP Milletvekili Armağan Candan “Londra’daki Kuzey Kıbrıs Festivali Fiyasko Mu Oldu?” konulu bir konuşma yaptı.

Candan, Londra’da festival düzenleme niyetinin olumlu olduğunu söyleyerek, “Ancak bunun kendimizin çalıp kendimizin oynadığı bir etkinlik olduğu söyleniyor. İzlenim yeterli olmadığı yönünde” şeklinde konuştu.

Uluslararası fuarla binlerce insana ulaşılabileceğini de belirten Candan, “Böyle özel durumlardaki festivalleri iyi duyurmak önemli. Bu ilkti. Bakanlığın gerekli dersler çıkaracağını düşünüyorum” dedi.

Candan, Londra’daki derneklerin, sivil toplum örgütlerinin festivale katılmadığını da söyleyerek, “Ciddi bir masraf yapıldı, elbette bu işler masraflı ama harcanan paranın karşılığının alınması gerek. Bizim ülke olarak boşa atacak paramız yok” şeklinde konuştu.

“Oraya giden ve hayal kırıklığı yaşayan vatandaşlardan bize bilgi geldi” diyen Candan, festivalin buraya yansıdığından çok daha az etki yarattığını söyledi.

ATAOĞLU

Yeniden söz alan Turizm Bakanı Ataoğlu, hem Candan’ın konuşmasına cevap verdi hem de CTP Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili Tufan Erhürman’ın yerinden sorduğu iptal edilen teleferik projesiyle ve Orman Yasası ile ilgili sorusunu cevapladı.

Ataoğlu, ilk olarak Londra’daki festivale değinerek, “Londra’da yapılan birinci etkinlikti. Sürdürülebilir olması için çalışacağız” diyen Ataoğlu, “Güney de rahat durmadı” açıklamasında bulundu.

Ataoğlu, etkinliğin yapıldığı 2 gün boyunca Rumların festivalin olduğu binanın önünde eylem yaptığını, açılışta bekledikleri kalabalığın olmadığını ama Cumartesi gününün iyi geçtiğini belirtti.

Turizm Bakanı, “İtirazlara ve protestolara rağmen yanımızda olanlara teşekkür ederim” dedi.

Orada acentelerle yapılan görüşmelere de işarete eden Ataoğlu, şirketlerin festivalde inşaat satışı yaptığını söyledi.

Festival için bakanlık olarak salonu kiraladıklarını ve hizmet satın aldıklarını dile getiren Bakan, masrafları açıklayacağını kaydetti.

Sivil toplum örgütlerinin katılımı konusuna da değinen Bakan, “En büyük sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin bazılarıyla Kıbrıs’ta ben görüştüm, ‘böyle bir festivalden haberimiz yok’ derlerse kurusa bakmasınlar. Biz birbirimizle uğraşmaktan, birbirimizin kuyusunu kazmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Stantları gezip ‘bu festivale katılmayın, bizim etkinliğimiz Haziran’da’ demişler. Bu olaylar hoş değil. Neden böyle davrandılar anlamıyorum, dışarıda bizi protesto edenleri örnek alamıyoruz” şeklinde konuştu.

Ataoğlu, Erhürman’ın sorusu üzerine Orman Yasası’nda değişikliğe gidilerek Lapta’daki teleferik projesine izinin verilmesinin söz konusu olmadığını kaydetti.

(RÇ/ŞEB) EK VERİLECEK

Haber: Rahme Çiftçioğlu