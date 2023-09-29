Komite, gündeminde bulunan “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi Yasa Önerisi’ni görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemin Öztürk başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 10:00’da toplanan komite gündeminde bulunan, “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisi’ni görüştü.

Komite “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisi”nin genel görüşmesini tamamlayarak, madde madde oylanmasına geçti. Komite, Yasa Önerisi, üzerindeki çalışmalarına önümüzdeki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Personel Dairesi ve KKTC E-Devlet Yürütme Kurulu’ndan yetkililer, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ile Salahi Şahiner katıldı.