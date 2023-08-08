Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan “Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı” ile “Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite, ilk olarak gündeminde bulunan “Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve ikinci görüşmesini tamamladı. Ancak bahse konu yasa tasarısının ivediliği olmadığından üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantısında gerçekleştirileceği kaydedildi.

Komite, daha sonra gündeminde bulunan “Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı”nı görüştü ve madde madde oylamaya başladı.

Komite, tasarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, KKTC Merkez Bankası ve Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük ile Komite üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısında ayrıca, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve Sami Özuslu da yer aldı.