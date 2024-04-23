Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Töre, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıl dönümü olan 23 Nisan’ın, Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini, bu bayramın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak adlandırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Ulusal egemenlik milli bir duruştur. Bu milli duruştan asla vazgeçilmeden, istiklal aşkının ulusal egemenlikle taçlandığı unutulmamalıdır. Bu duruş ile egemenliğin ne anlama geldiği ve yurtta sulh, cihanda sulh kavramları çocuklarımıza daima ışık tutsun. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kıbrıs Türk halkının geleceği çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına kutlu olsun.”