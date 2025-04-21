Mayısta açılması planlanan Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin yer aldığı kompleks inşaatında sona gelindi

Türkiye tarafından yapımına üç yıl önce başlanan ve mayısta açılması planlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi inşaatında son aşamaya gelindi.

Başkent Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin yer aldığı kompleksteki son rötuşlar AA ekibi tarafından dronla görüntülendi.

Yapımına 2022 yılında başlanan ve KKTC'nin sembol yapıları arasında gösterilen Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, 639 bin 475 metrekarelik alana inşa edildi. Kompleks içinde yer alan Millet Bahçesi'nde oturma alanları, futbol sahası, cami, tenis kortu ve kaykay pisti bulunuyor.

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile benzer mimariye sahip olan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin açılışını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor.

Mayısın ilk haftasında açılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı ile Cumhuriyet Meclisi'nin taşınması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın yeni yerine taşınmasının ardından halen kullanılan tarihi binanın bundan sonra müze olarak hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.

Türkiye tarafından KKTC'ye yapılan Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ile tüm devlet kurumlarının çalışma alanları genişlerken, Lefkoşa'da dağınık halde faaliyet gösteren kurumların da bir araya toplanması hedefleniyor.