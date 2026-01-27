Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile bugün çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.

Dânâ, görüşmede, Holguin ile son üçlü görüşmeden bu yana yaşananlar ve sunulan güven artırıcı önlemlere dair karşılaşılan tıkanıklıklar konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Dânâ, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Dânâ’nın açıklaması şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Sayın Maria Angela Holguin ile bugün çok verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Sayın Holguin ile son üçlü görüşmeden bu yana yaşananlar ve sunulan güven artırıcı önlemlere dair karşılaşılan tıkanıklıklar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Holguin’e, Kıbrıslı Rum Lider ile yaptığı görüşmeden sonra genişletilmiş gayri resmi 5+1 toplantı hususuna dair söylediklerinin ve metodoloji önerimize yaptığı atfın yerinde olduğunu, ortada çözüm iradesi varsa, öncelikle bu amaca yönelik atmosferi yaratmak konusunda iyi niyetli ve yapıcı adımlar atılması gerektiğini, çözüm iradesi doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının bunu yapmaya hazır olduğunu aktardı.

2017 yılında Crans-Montana’da gerçekleşen konferansın çöküşünden bu yana yaşanan durgunluk, son liderler toplantısının ardından görüşme masası dışında yaşananlar ve bahse konu toplantıda üzerinde hemfikir olunan konularda atılmamış adımların çözüm iklimi yaratmak için adada yapılması gerekenleri kaçınılmaz kıldığını belirten Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Yeni geçiş kapıları açılması konusunda dahi anlaşamayan iki lider Kıbrıs sorununu nasıl çözecek' düşüncesinden Kıbrıslı Türkleri ve Rumları uzaklaştırmak için yapılması gerekenler olduğunu, yarınki görüşmede bu konularda adımlar atılmasını umduğunu ve bunun için hazır olduğunu vurguladı.”