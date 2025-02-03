Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Halk Konseyi’nin "Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı", Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Sağlık Turizmi Konseyi Derneği’nden Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nden Sezai Sezen, Uluslararası Kıbrıs Sağlık Turizm ve Eğitim Derneği’nden Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Kıbrıs Türk Diş Hekimleri Odası’ndan Turhan Ulutekin Toplum Sağlığı ve Hasta Hakları Derneği’nden İlker İpekdal, Özel Hastaneler Birliği’nden Dr. Hayat İzel, Tıp Bebek İşletmeleri Derneği’nden Dr. Savaş Özyiğit, Kıbrıs Türk Bilim ve Teknoloji Derneği’nden Huriye İcil, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Derneği’nden Ayşe Sayılı Erenler, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği’nden Eşmen Tatlıcalı ve KKTC Tıp Laboratuvar Uzman Derneği’nden Tuncay Güçlü katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantıda iki devletli çözüm politikası ve açılması gündemde olan yeni sınır kapıları hakkında bilgi verdi. Dernekler ile Cumhurbaşkanı Tatar arasında sağlık konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her geçen gün geliştiğini ve güçlendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, sivil toplum örgütlerinin önemine dikkat çekerek derneklerle gurur duyduğunu kaydetti.

Türk Devletleri Teşkilatı’ndaki toplantılara katılan Sağlık Turizmi Konseyi Derneği’nden Ahmet Savaşan, sağlık konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünya ile buluşacağına ve ilerlemeler yaşanacağına dair inanç belirtti.