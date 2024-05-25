Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Sydney'de, üç sivil kuruluşa ziyarette bulundu

“Avustralya'da yaşayan Kıbrıs Türklerinin birliği, beraberliği ve başarıları bizim için önemlidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sydney ziyareti kapsamında, New South Wales (NSW) Türk Evi, Auburn Gelibolu Camisi ve Auburn Türk Bakım Evi’ni ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Tatar’a Türkiye Cumhuriyeti'nin Avustralya Büyükelçisi Ufuk Gezer, Auburn'deki organizasyonlara yaptığı ziyaretlerde eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Auburn Türk Evi’ni ziyaretinde, Auburn Türk Evi Başkanı Beşir Karasu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Derneğin çalışmaları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Evi’nde yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk ve Türk kökenli kişilerin de dahil edildiği eğitim kurslarından sosyal sorumluluk projelerine kadar önemli hizmet sunan kuruluşu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Azerbaycan Demokratik Türk Birliği sivil örgütü Uluslararası İlişkiler Baş Sorumlusu Miyakil Oyta ve üyelerine, Sydney havaalanında kendisini karşılamaya geldiği ve Auburn'un farklı yerlerinde toplantılara katılmak üzere hazır bulunduğu için teşekkürlerini sundu. Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC, Türkiye ve Azerbaycan'a atıfta bulunarak, "Avustralya'da “Üç Devlet, Tek Millet' sloganı sergileniyor" dedi.

Ayrıca Auburn Gelibolu Camisi’ni de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, burada cami sorumlusu ve Türk Kültür Vakfı Başkanı Abdurrahman Asaroğlu tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1979 yılında aynı yerde bulunan evin daha sonra tam teşekküllü bir camiye dönüştürüldüğü bilgisini aldığını belirterek, 1986 yılında yapılan 6 milyon Avustralya doları değerindeki inşaat çalışmasıyla Türk mimarisi ve Osmanlı motifli minareleriyle kubbeli camiye dönüşmesinden çok etkilendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, günde 500'den fazla ibadetçiye ve haftada yaklaşık 2 bin Kıbrıslı Türk ve Türk kökenli kişiye önemli dini hizmetler sağlaması bakımından caminin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın diğer bir ziyareti ise Auburn Evi'ne oldu ve burada Sayın Asaroğlu ve oradaki personel tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyareti sırasında toplumla bütünleşme ilkesiyle hizmet veren evde yaklaşık 30 Kıbrıslı Türk ve Türk kökenli kişinin kaldığı bilgisi verildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Sayın Asaroğlu ve ekibini Kıbrıs Türk ve Türk yaşlılarına böylesine önemli ve onurlu bir hizmet vermeleri dolayısıyla tebrik etti. Kıbrıs Türk halkının sevgi ve selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Tatar, evde yaşamını sürdürenlerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk ve Türk toplumunun dayanışma ve birlik içinde hareket etmesinin önemini ziyaret ettiği derneklerin yürüttüğü çalışmalarda gözlemlediğini, tüm bu çalışmaları büyük bir takdirle karşıladığını ifade etti.