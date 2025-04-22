Cumhurbaşanı Ersin Tatar, Girne-Değirmenlik Anayolu'nda meydana gelen kazada ölenler için taziye mesajı yayımladı.

Tatar açıklamasında "Arapköy Kavşağı noktasında Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı engelli bireyleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu minibüste bulunan 7 engelli birey ve minibüs şoforü hafif yaralı olarak müşahade altına alındıkları bilgisini aldım. Ayrıca kazada iki kişinin vefatını da üzüntü ile öğrendim. Kazada hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet tüm yaralılarımıza acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.