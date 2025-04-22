Cumhurbaşanı Ersin Tatar, Girne-Değirmenlik Anayolu'nda meydana gelen kazada ölenler için taziye mesajı yayımladı. 

Meclis Genel Kurulu'nda çevre, eğitim ile iç ve dış gelişmeler konuşuldu Meclis Genel Kurulu'nda çevre, eğitim ile iç ve dış gelişmeler konuşuldu

Tatar açıklamasında "Arapköy Kavşağı noktasında  Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı engelli bireyleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu minibüste bulunan 7 engelli birey ve minibüs şoforü  hafif yaralı olarak müşahade altına alındıkları bilgisini aldım. Ayrıca kazada iki kişinin vefatını da üzüntü ile öğrendim. Kazada hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet tüm yaralılarımıza acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.