Tatar, Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi bilgilendirme ve istişare toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi bilgilendirme ve istişare toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halka, “Birlik ve beraberliğimizi koruyalım” çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Halk Konseyi’nin bilgilendirme ve istişare toplantısı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında dün yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bilgilendirme toplantısında, New York temasları, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi ve Kıbrıs konusuyla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Toplantıya katılan muharip dernekler, Cumhurbaşkanı Tatar’a tam destek belirtti.

Halk Konseyi’nde yer alan diğer dernek, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle de, ilerleyen günlerde bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

-Tatar: “Haklı mücadelemize devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, BM Genel Kurulu 78’inci toplantısı dolayısıyla New York’ta bulunduğu süre içerisinde gerçekleştirdiği temas ve görüşmelerle ilgili bilgi vererek, “Dünyaya, halkımızın haklı davasını ve yeni siyasetimizi anlatmaya devam ediyoruz” dedi.

Anavatan Türkiye ile birlikte yürütülmekte olan yeni siyasetin her geçen gün daha da güçlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, şunları söyledi:

“New York’ta gerçekleştirdiğim temaslarda muhataplarımıza Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına olacak eşit egemen iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerimizi yeniden anlatırken, Kıbrıs’ın gerçeklerine de dikkat çektim. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Kurulu’nda yapmış olduğu konuşmada ileri sürdüğü ‘Kıbrıs meselesi 1974 yılında başlamıştır’ iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve Kıbrıs meselesinin 60 yıllık bir geçmişi olduğunu ifade ettim. Düzenlediğim basın toplantılarında da bu gerçeği dile getirirken, Rum tarafının samimiyetsiz ve art niyetli olduğunu belirttim. Rum tarafının ana hedefi, Kıbrıs Türk halkını, bir azınlık olarak Rum devletine dönüşen Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yamalamak ve osmosis yoluyla yok etmektir. Bu hedefe yönelik olarak da çeşitli algı operasyonları düzenlenirken sözde bazı açılımlar ve önerilerle de halkımız aldatılmak istenmektedir. Elbette ki bunlara karşı direnecek ve gereğini yapacağız.”

-“Federal temele dayalı bir anlaşma mümkün değil”

Uzun yıllardır görüşülen federal temele dayalı bir anlaşmanın mümkün olmayacağının Annan Planı referandumunda ve Crans Montana görüşmelerinde de ortaya çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Rum-Yunan ikilisi ile diğer güçlerin dayatmaya çalıştığı federal temele dayalı bir çözüm, devletimizi ve egemenliğimizi yok etmeyi, halkımızı azınlık yapmayı, ‘sıfır asker sıfır garanti’ adı altında anavatan Türkiye’nin garantörlüğünü ve Türk askerinin Kıbrıs’tan uzaklaştırılmasını içermektedir. Bunları kabul etmemiz asla mümkün değildir. Federal temele dayalı bir anlaşma hayali tarihin çöplüğüne atılmıştır. Anavatan Türkiye ile birlikte yürütmekte olduğumuz yeni ve milli siyasetimizden geri adım atılamaz.”

-“Avrupa Birliği yanlı tutumuna son vermeli”

Konuşmasında Avrupa Birliği’ne yönelik eleştirilerde de bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, AB’nin ve diğer güçlerin Annan Planı referandumunda Kıbrıs Türk halkına vermiş oldukları sözlerin bir tekini bile yerine getirmediklerini ve “hayır” diyen Rum tarafını AB üyeliğine alarak ödüllendirdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“AB, Kıbrıs’ta tek taraflı ve ayrımcı tutumunu sürdürürken, bundan cesaret alan Rum tarafı da çözümü engelleyici tutumuna devam ederken, Kıbrıs Türk halkının ise zulüm niteliğindeki haksız ve insanlık dışı ambargolar altında ezilmesi istenmektedir. Tüm bunlara rağmen anavatan Türkiye’nin destek ve yardımlarıyla yolumuza devam ediyoruz. New York temaslarımda da belirttiğim gibi, tüm dünyaya çağrım Kıbrıs Türk halkına uygulanan tüm haksızlıklara son verilmesidir.”

-TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, BM 78’inci Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma nedeniyle şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına yeniden teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, şunları vurguladı:

“Geçen yıl BM 77’nci Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada tüm dünyaya ‘KKTC’yi tanıyın ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan zulme son verin’ çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 78’inci Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada da aynı çağrıda bulunmuştur. Bu, anavatan Türkiye’nin Kıbrıs konusuyla ilgili yeni siyasetimizde ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gösterirken, Kıbrıs Türk halkına ve haklı davamıza bir kez daha güç vermiştir. Artık, Kıbrıs eski Kıbrıs değil, Doğu Akdeniz de eski Doğu Akdeniz değildir. Bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi olan anavatan Türkiye bizimledir, anavatan Türkiye ile birlikte yürümeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Kurulu’nun almış olduğu son kararda belirtildiği gibi anavatan Türkiye her zaman yanımızdadır.”

-Guterres ile görüşme

Toplantıda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmeyle de ilgili bilgiler veren Cumhurbaşkanı Tatar, şunları ifade etti:

“BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığım görüşmede, Kıbrıs’ın gerçeklerini, eşit egemen iki ayrı devlete dayalı çözüm önerimizi ve federal temele dayalı bir çözümün mümkün olmayacağını bir kez daha anlattım. Dayatma bir çözümün kabul edilemeyeceğini de belirtirken, Sn. Guterres de dayatmalarla bir çözüme ulaşılamayacağını ifade etti. Eşit egemenliğimiz ile eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden müzakerelerin başlayamayacağını da dile getirirken, Güney Kıbrıs ile insani ve gerekli olan diğer konularda iş birliği yapılabileceğini anlattım. Oldukça verimli bir görüşme oldu.”

-Beşinci kol faaliyetleri...

Toplantıda söz alan muharip derneklerin başkanları ile yöneticileri, "Rum tarafının yürütmekte olduğu algı operasyonları ile beşinci kol faaliyetlerine ve anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının bağlarını koparabilmek için yürütülen provokasyonlara dikkat çekerek, gereken önlemlerin alınması ve okullarda okutulan tarih kitaplarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini" belirtti. Muharip dernekler, milli bilinç ve şuurun önemini de ifade ederek, bu yönde atılması gereken adımları da gündeme getirdiler.

Cumhurbaşkanı Tatar ise şunları söyledi:

“Ben, New York’ta haklı davamızı anlatmaya çalışırken, bazı çevrelerin Güney Kıbrıs’a giderek, Rum siyasi partileriyle bazı görüşmeler yaptıklarını, yeni siyasetimize karşı çıktılarını ve federasyon hayalini savunduklarını biliyorum. Halkımız da bunları görmüştür. Et ve tırnak gibi olduğumuz anavatan Türkiye ile bağlarımızı koparabilmek için çeşitli algı operasyonları yürütülüyor. Bunlara karşı dikkatli ve uyanık olmalıyız. Milli bilinç ve şuurun yaşatılması elbette çok önemlidir. Bu yönde de adımlar atılacaktır.

Bugün birtakım ekonomik ve sosyal sıkıntılar var diye davamızdan ve yeni siyasetimizden vazgeçecek değiliz. Bazı sorunların aşılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor ve yapılacaktır. Anavatan Türkiye’nin desteğiyle de bu sorunların aşılacağından kuşkum yoktur. Bize düşen görev, birlik ve beraberliğimizi korumak ve birlikte mücadele etmektir.”

-Cumhurbaşkanı Tatar’a tam destek

Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşmasından sonra yeniden söz alan muharip derneklerin başkan ve yöneticileri de, anavatan Türkiye ile birlikte yürütülen yeni siyasete ve Cumhurbaşkanı Tatar’a güven ve desteklerinin tam olduğunu belirttiler.

-Bilgilendirme ve istişare toplantıları devam edecek

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Halk Konseyi’nde yer alan diğer dernek, kurum, kuruluş, federasyon ve sivil toplum örgütlerine yönelik olarak ilerleyen günlerde bilgilendirme ve istişare toplantıları devam edecek.