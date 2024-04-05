Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Milli Meclisinde, Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Türk Dünyası bizim ailemizdir, Türk Dünyasıyla ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Milli Meclisinde, Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kurulmasından dolayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, Milli Meclisi Başkanı Sabiha Gafarova’ya ve tüm milletvekillerine çok teşekkür etti.