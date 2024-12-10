İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık ve yönetim kurulu üyeleri bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret ederek, ödülü takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, dernek başkanı ve yönetim kurulu üyelerine, kendisine yaptıkları ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, derneğin çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinin aslında bir insan hakları meselesi olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının uygulanan izolasyon ve kısıtlamalar nedeniyle yıllardır mağduriyet içinde olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu söyledi.

Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir antlaşmanın ancak iki devletli çözümle olabileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk askerinin varlığı ve Türkiye’nin garantörlüğünün devamının güvenlik ve barış açısından önemini dile getirdi. Federal temelde ama AB içerisinde üniter bir yapıya evrilecek bir yapının çeşitli tehlikeleri içerdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin 1974 öncesine dönmek istemedikleri ve 1960 kuruluş anlaşmalarına göre en az Rumlar kadar egemen olduklarını ve devlet kurma hakkına sahip olduklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle Kıbrıs Türk halkının, milli mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, insan haklarıyla bağdaşmayan ve halen daha devam eden izolasyonlar ve ambargoları kınamaya devam edeceklerini vurguladı.

Devletin kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla güçlendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC İnsan Hakları Derneği’nin yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti ve sürdürülen çalışmalarda başarılar diledi.

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık da yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’nin ilan edildiği 1948 yılından beri 10 Aralık’ın, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlandığını dile getirdi.

Aralık ayının, Kıbrıs Türk halkının 1963 yılında yaşadığı insanlık trajedisi anısına “İnsan Hakları Ayı” olarak ilan ettiklerini belirten Hasan Yılmaz Işık, “Bu kapsamda insan haklarımızın korunmasında tek güvencemiz olan devletimiz ve bağımsızlığımıza sahip çıkılmasının önemini vurgulamak için İnsan Hakları Bağımsızlık Onursal Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Tatar’a sunduk” dedi.