Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ve federasyon yönetimini kabul etti Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, geleneksel anlamda ata sporu olan okçuluğa gençler arasında ilginin giderek artmakta olduğunu dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti’nde bu sporun gelişimi, başarısı ve tecrübesinin KKTC'ye de yansımasının önemli olduğunu ifade etti. “Uluslararası temsiliyet bakımından da gençlerimizin uluslararası organizasyonlarda Türkiye’nin desteğiyle ambargolara rağmen yer alabilmeleri çok önemlidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu’na KKTC’deki okçuluk kulüplerine ve sporcularına gösterdikleri ilgi ve yakınlıktan dolayı teşekkür etti. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz da, Cumhurbaşkanı Tatar’a federasyon ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türk okçuluğunun KKTC’de de gelişmesi için adımlar atılmakta olduğunu belirten Toksöz, Cumhurbaşkanı Tatar’ın okçuluğa verdiği önemin ve desteğin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Kaynak: rss