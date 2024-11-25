Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Rekabet Kurumu'nun önemli bir kurum olduğunu belirtti ve üyelere çalışmalarında başarılar diledi.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın düzenlediği toplantılara katıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin hepsinin ana vatanı olduğunun altını çizdi.

Tatar, Türkiye’nin belirli aşamaları geçerek, değerli tecrübeler edindiğini ve uygulama kapasitesinin oldukça fazla olduğunu ifade etti. Tatar, Rekabet Kurulu'nun verdiği desteği önemsediklerini de kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin giderek kurumsallaşıp, hak ettiği yeri alacağına duyduğu inancı belirtti. Zeminin güçlendiğine vurgu yapan Tatar, zaman içerisinde uygulamalar, düzenlemeler ve yasaların buna olanak sağladığını belirtti.

Tatar, rekabet anlayışının kalıcı hale gelmesi ve kurumsallaşma adına verilen desteklerin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

-Küle

Türk Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle ise, uygulama konusunda donanımlı bir birikime sahip olduklarını vurguladı. Hedeflerinin iş birliğini artırmaya yönelik olduğunu ifade eden Küle, bu bağlamda protokol imzaladıklarının da bilgisini verdi.