Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Afet Timi Derneği Başkanı Tayfun Çanakçı ve bazı dernek temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, afetler ile arama-kurtarma çalışmalarında devletin ilgili kurumları yanında uzman sivil ekiplerin verdiği desteğin de son derece önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, felaketin ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğinin belli olmadığını ifade ederek, alınacak eğitimler sonrasında, afetlere karşı her zaman hazır olunması gerektiğini vurguladı.

Teknolojinin yakından takip edilerek, ekipman konusunda ekiplerin geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, uzman sivil ekiplerde görev alacak kişilerin sayısının artması için çalışmaların sürmesi gerektiğini kaydetti.

Sivil Afet Timi Derneği’nin özellikle Mersinlik’teki yangın ve 6 Şubat’ta Adıyaman’da meydana gelen depremde Şampiyon Melekleri kurtarmak için sergiledikleri koordinasyon ve lojistik hakkındaki çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmalardan dolayı ekibi kutladı.

Sivil Afet Timi Derneği Başkanı Tayfun Çanakçı ise kabulde Cumhurbaşkanı Tatar’a, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler de yer aldı.