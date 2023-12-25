“Şehit ailelerinin acılarını paylaşıyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak için 1963 yılında Kıbrıs Türklerine saldırdığını belirterek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörü ve 2 egemen ise sahip İngiltere’nin saldırılara sessiz kaldığını söyledi.





Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesinde 1800’ü aşkın şehit verildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, şehit ailelerinin büyük acılar çektiğini ve fedakarlıklar yaptığını ifade etti.



Saldırı ve baskılara karşı Kıbrıs Türkü’nün yılmadığını ve Türkiye’nin desteğiyle direndiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı ile KKTC’nin temellerinin atıldığını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta eşit iki egemen devletin işbirliğine dayalı bir antlaşma istediklerini dile getirerek Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığından vazgeçmeyeceklerini vurguladı.



Kıbrıs adasında barış, huzur ve güven ortamının şehitlere borçlu olunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şehitleri ve hayatta olmayan gazileri rahmetle andı yaşamını sürdüren gazilere şükranlarını sundu.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır operasyonlarında hayatlarını kaybeden Mehmetçiklere Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Türk milletine başsağlığı diledi.