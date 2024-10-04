Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, kabulde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin "uluslararası bir marka olduğunun" altını çizdi.

Eğitimin kökleşip derinleşmesi, Kalkanlı bölgesindeki sosyal dokunun güçlenmesi adına 20 yıl önce ODTÜ kampüsünün kurulduğunu hatırlatan Tatar, bünyesinde barındırdığı herkesle birlikte bu üniversitenin ülke adına büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, eğitimin daha da ileri bir noktaya taşınması adına desteklerin devam etmesi temennisinde bulunarak, eğitim alanında tüm çalışmaların en büyük destekçisi olacağını yineledi.

Maliye Bakanı olduğu dönemde ODTÜ kampüsündeki Teknopark’ın onaylanıp meclisten yasasının geçtiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu bağlamda orada yürütülen projelerin başarıyla sonuçlanması temennisine bulundu. Bilim sayesinde gelişip kalkınmanın mümkün olacağını ifade eden Tatar, bu noktada eğitime katkı koyan, emek veren herkesi gönülden kutladı.

Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ise, Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak her zaman bilimi, teknolojiyi ve yeniliği geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, mezunları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması adına ellerinden gelen desteği göstereceklerini sözlerine ekledi.