Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Necati Taşkın İlkokulu hentbol takımı, okul idaresi ve öğretmenlerini kabul etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, 2023-2024 Küçük Kızlar Hentbol Şampiyonu olan Necati Taşkın İlkokulu hentbol takımı, okul idaresi ve öğretmenleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, ilkokul öğrencilerinin güzel dostluklar kurarak ekip ruhu ile aynı takımda yer almalarının önemli olduğunu söyledi.

Tatar, öğretmenleri ve aileleri kutlayarak öğrencilere başarılarının devamını diledi ve tebrik etti.