Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi’nin pazar günü Kahire’de yaptıkları görüşmede Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan arasındaki bir sonraki üçlü toplantı yanı sıra Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki hükümetler arası görüşmeyi de ele aldıkları belirtildi.

Haravgi gazetesi Kıbrıs Rum Haber Ajansı (KİPE)’nin “elde ettiği bilgilere” dayanarak yer verdiği haberinde, iki liderin Kahire’de baş başa yaptıkları görüşmede enerji iş birliği, Gazze’ye insani yardımda bulunulması, krizin çözülmesi ve ikili ilişkiler açısından Yunanistan’la bir sonraki üçlü toplantının yapılması yanı sıra Güney Kıbrıs-Mısır hükümetler arası görüşmesinin gerçekleştirilmesini de ele aldıklarını belirtti.

Görüşmede esas olarak söz konusu toplantının yapılması niyetinin ele alındığını kaydeden gazete, KİPE’nin “elde ettiği bilgilere” göre Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise, Mısır’ın Türkiye’yle ilişkilerini iyileştirmesine rağmen, Kahire’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ezelden bu yana bağlı olduğu prensipleri dile getirmeyi sürdürdüğünü aktardı.

Habere göre “aynı kaynaklar” Rum yönetiminin Kahire’deki zirve toplantısında yer almasının, uluslararası toplumun ve özellikle de AB’nin bölge açısından Güney Kıbrıs’a verdikleri rolün pratik bir kanıtı olduğunu da belirtti.

Aynı kaynaklar zirve toplantısında sadece birkaç ülkenin Avrupa Komisyonuyla birlikte yer almasının Güney Kıbrıs’ın aktif diplomatik etkisinin artık nasıl kabul edildiğini gözler önüne serdiğini de ekledi.