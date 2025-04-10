Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi lansmanında konuştu.

Tatar, KKTC’nin gelişimine katkı koyan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ederek, bu projenin, KKTC’ye kazandırılmasında emeği ve katkısı olanları kutladı.

Tatar, pandemi öncesi adımlarının atıldığı projenin detaylarını anlatarak, o dönem ülkeye kazandırılan pandemi hastanesinin şu anda acil durum hastanesi olarak kullanıldığını kaydetti.

Sağlık alanında önemli açılımlar yapıldığını ifade eden Tatar, Güzelyurt Hastanesi, Girne Hastanesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi ile ilgili yapılan çalışmaları anlattı.

Tatar, KKTC’de sağlık alanında sıkıntılara rağmen çok işler ve yatırımlar yapıldığını ifade ederek, şimdi yapılacak Lefkoşa Yeni Hastanesinin de, Lefkoşa Çevre Yolunda, altyapısıyla birlikte hızla tamamlanmasıyla, ülkenin tüm ilçelerine kolay ulaşımla birlikte sağlık altyapısını güçlendireceğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkına, turistlere, ülkede yaşayanlara daha kaliteli hızlı sağlık hizmeti verileceğine işaret eden Tatar, KKTC’nin sağlıkta halkına sürdürülebilir hizmet vermesinin önemine vurgu yaptı.

Sağlık çalışanlarını da selamlayan ve başarılar dileyen Tatar, 3 Mayıs’ta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhuriyet Meclisi ile Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin de açılacağını belirtti ve yatırımların ülkeye “hayırlı olmasını” temenni etti.