Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, yurtdışında elde ettiği başarılardan dolayı Elis Sermaye’yi tebrik ederek, çalışmalarının takipçisi olduğunu söyledi.

Elis Sermaye’nin, uluslararası alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etmesinden dolayı gurur duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Sermaye'nin yarışmalara katılımı ve elde ettiği başarıların, ülke tanıtımı için önemli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk gençliği adına Elis Sermaye’nin başarılarının büyük bir önem taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Elis Sermaye’yi ve ailesini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.