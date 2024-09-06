Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla Şahveren Yücel başkanlığındaki Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, fizyoterapi dalının sadece sakatlanma yaşandığı zaman değil, halkın genel sağlığının bir parçası olarak omurga sağlığı ile daha kaliteli bir yaşam sürmesi için bilinçlenmesi bağlamında önemli olduğunu söyledi.

Fizyoterapistlerin iletişim çağında yeni gelişmeleri ve bilgileri halkla paylaşabilmesinin bir zenginlik olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin fizyoterapi alanında eğitim almaya teşvik edilmesi gerektiğini söyledi ve tüm fizyoterapistlerin Dünya Fizyoterapistler gününü kutladı.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Şahveren Yücel de, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla kendilerini kabul ettiği için Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Tatar’ın halk sağlığını yakından takip ettiğini ve fizyoterapi alanında destek olduğunu dile getiren Yücel, fizyoterapinin halk sağlığı açısından önemini dile getirdi.