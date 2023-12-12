Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3 Aralık Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla Derviş Yücetürk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu yönetimini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, engelli bireylerin karşılaştığı sıkıntıların giderilmesi ve yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılanları yakından takip ettiğini dile getirerek, engelli bireylerin topluma hizmet vermesinin sağlanmasının önemine işaret etti.

Tatar, teknolojiden de yararlanarak engellerin aşılması konusunda adımlar atılmasını, duyarlılık ve farkındalık kazandırarak gerekli yasaların geçmesinin sağlanması yönünde federasyon yönetiminin yıllardır ortaya koyduğu çabaları takdir ettiğini söyledi.

Kabulde, engelli bireylerin yaşadığı sorunlar değerlendirilerek üretilebilecek çözümler ele alındı.