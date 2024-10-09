Keçiören Belediyesi’nin daveti üzerine, çok önceden belirlenen bir program için Ankara’ya gittiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, başkentin önemli bir bölgesinde böyle bir parka “Kıbrıs Barış Harekatı Parkı” adının verilmesinden gurur duyduğunu söyledi. Tatar, açılışta yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Keçiören belediye Başkanı Mesut Özarslan’a da teşekkür etti.

Tatar, “Mansur Yavaş’ın açılışta yaptığı konuşmada ‘KKTC’nin tanıtılması artık yakındır. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının ve özgürlüğünü çok kıymetlidir’ şeklindeki sözlerinden de memnun olduğunu vurguladı.

Park açılışında Kıbrıs gazilerini de görmekten mutluluk duyduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir kez da a Kıbrıs gazilerimizi şükranla selamlıyorum, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. ‘Ülkede kriz varken park açılışına gitti’ diyerek bu ziyareti küçümseyenler 20 Temmuz Barış Harekatı’nda şehit düşenlere ve gazilere büyük saygısızlık yapmaktadır” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı Parkı’nın, verilen mücadele konusunda gelecek nesillerin bilinçlenmesi açısından da faydalı olacağını bildirdi.

Fazilet Özdenefe’nin anayasal görevini yerine getirmemesi ve meclisi açmaması nedeniyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ndeki konuşmasını kısa kestiğini ve ülkeye dönme kararı aldığını hatırlatan Tatar, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde konferans ve fahri doktora töreni, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde konferans, sivil toplum örgütleri, işadamları ve basın kuruluşlarıyla görüşmeleri de iptal ettiğini söyledi. Tatar, iptal edilen ziyaretlerden dolayı Samsunlulardan ve Trabzonlulardan da özür diledi.