Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Kıbrıs gazileri ve bölge sakinleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kıbrıs Barış Harekatı Video gösterimiyle devam eden etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sancaktepe mahallesinde inşa edilen parkın açılış töreninde bir konuşma yaptı.

Konuşma sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a çiçek ve hediye takdim etti.

Ardından Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Kıbrıs gazileri ile birlikte kurdele kesimi yaptı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Keçiören Belediyesi çalışanları tarafından Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’inci yılı anısına itafhen yapılan parkın Kıbrıs Barış Harekatı Parkı adını taşımasının “çok büyük anlamı ve kıymeti” olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın Kıbrıslı Türkler için bir “dönüm noktası” olduğunu, bu harekatla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sınırlarının çizildiğini söyledi.

Tatar, bu harekatın, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’taki varlık mücadelesinde ve gerek Kıbrıs Türk halkının gerekse Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan’daki hak ve hukukunun savunulmasında “fevkalade önemli” olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlenerek yoluna devam edeceğini vurguladı.

Tatar, şu an KKTC’nin yürütmekte olduğu “iki devletli” politikasının önemine işaret ederek, anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatmayı ve Türkiye ile ilişkilerini daha da pekiştirmeyi temenni ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle gençlerin Kıbrıs Barış Harekatı ve o döneme dair bilinçlenmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha iyi tanıyabilmeleri için böyle bir parka harekatın adının verilmesinin “çok anlamlı” ve “kıymetli” olduğunu yineleyerek, Keçiören Belediyesi’ne teşekkür etti.