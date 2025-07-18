Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kapılar konusunda bir netice alınamadığını belirterek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in tutumunu eleştirdi.

Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü
Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü
İçeriği Görüntüle