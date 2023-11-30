Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Bölgesi okullarına ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Güzelyurt Kurtuluş Lisesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, ardından Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nde öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde öğrencilere yönelik bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tatar, eğitim, zaman yönetimi, sağlıklı ve sosyal yaşam konularında öğütler verdi.

Öğrencilere kariyerleri konusunda tavsiyelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

Ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Tatar’a Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun eşlik etti.