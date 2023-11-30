Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Gönyeli - Alayköy Belediyesi ve Uluslararası Bilişsel Davranışsal Psikoterapiler Derneği iş birliğinde, 14-17 yaş gençler arasında düzenlenen, “Bağımlılığa Karşı Genç Bakış” adlı ödüllü resim yarışmasında dereceye girip ödül almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri açıklandı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, yarışmada ödül almaya hak kazanan eser sahipleri şöyle:

“1. Öznur Oytam-Yok olurken, 2. Aytül Klermo-Alkolün zararları, 3. Petek Tanır-Madde bağımlılığı, Vita Kolinina-İsimsiz yoksunluk, Jüri Özel Ödülü Almira Egemen-Zincirini kır, Mansiyon Ödülü Emine Öksüz-Madde bağımlılığı çözüm değildir, Jüri Mansiyon Özel Ödülü Melis Elif İmil-Özgür ol, Mansiyon Ödülü Jamila Ahmadova-İyi dünya-kötü dünya, Arda Erkan Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Özel Ödülü Nursel Hançer-Tutsak hayatlar.”

Resim yarışmasının ödül töreni 6 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Lefkoşa’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Törende, dereceye giren ve ödül alan eserlerin yanı sıra ayrıca Arda Erkan anısına Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu özel ödülü de taktim edilecek.

Sergide, dereceye giren ve ödül alan resimlerin yanı sıra tüm katılımcı eserler sergilenecek.

Söz konusu sergi, 6-9 Aralık tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sergilenen tüm resimler satışa sunulurken, elde edilecek gelir, bağımlılığı olan bireylerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve araştırma geliştirme çalışmalarının sürdürülebilmesi için kullanılacak.