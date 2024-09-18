Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, komutan ve öğrencileri Kıbrıs’ta görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin deniz yetki alanları, kara suları, kıta sahanlığı, ekonomik münhasır bölge gibi son yıllarda seslendirilmeye devam ettirilen Mavi Vatan ve Gök Vatan konularında bilgi hassasiyetinin daha da gelişebilmesi adına başarılı çalışmaların çok büyük bir değer olduğunu belirterek, bundan gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin son yıllardaki milli savunma sanayisindeki başarılarına da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, donanma ile ilgili yapılan tüm yenilikleri yakından takip ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’ın tarihine bakıldığı zaman, Osmanlı devletinin donanmasına, Türkiye Cumhuriyeti’nin deniz kuvvetlerine çok şey borçluyuz. Buradaki geçmişe baktığımız zaman varlığımız, bekamız ayrıca egemenliğimiz, deniz kuvvetleri ve donanmaya bağlıdır. Bugünlerde de Mavi Vatan’ın her yönden giderek artan öneminden ve Türkiye ile bu bağlamda olan işbirliğimizden dolayı ortaya çıkan milli hassasiyet ve ulusal çıkarların korunması konularında sizlere büyük görevler düşmektedir” dedi.