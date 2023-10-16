Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ile bir araya gelerek, vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakü'de vakıf binasında yer alan görüşmede, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer de hazır bulundu.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan için anlamlı bir tarihte Bakü’yü ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, Azerbaycan halkının genelinin kendilerini bağrına bastığını, Kıbrıs Türk halkına ve KKTC’ye destek belirttiğini söyledi. Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de kendilerine destek ifade ettiğini dile getirdi.

TÜRKSOY’un 30’uncu yıl gala konserine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Türk dünyasının başarısını, birliğini, kültürünü ve zenginliklerini gecede birlikte izlediklerini söyledi.

Azerbaycan halkına, gösterdikleri samimiyetten dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir millet, üç devlet” vurgusu yaparak, Azerbaycan, Türkiye ve KKTC’nin birlikte daha güçlü olabileceklerine inandığını kaydetti.

Bunun diğer Türk devletleriyle de dayanışmaya dönüşmesini temenni eden Tatar, Nahçıvan anlaşmasından sonra Türk birliğinin giderek güçlendiğini ve Türk Devletleri Teşkilatı ile aşama aşama daha da güçleneceğini söyledi. KKTC ve Kıbrıs Türk halkının büyük Türk milletinin kopmaz bir parçası olduğunu ifade eden Tatar, KKTC’nin daha fazla kabul görmesiyle hak ettiği yeri alacağını vurguladı.

Aynı milletin evlatları olarak aynı tarihi, aynı kaderi, aynı gelenekleri, aynı kültürü, aynı sanatı, aynı ülküleri, aynı milli hedef birliğini paylaştıklarını kaydeden Tatar, Efendiyeva’ya yakın misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

-Efendiyeva

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva da, Azerbaycan’da KKTC açısından tarihi günler yaşandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesine dikkat çekti.

Efendiyeva, Bakü’de “KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri” düzenlendiğine de işaret ederek, “Sizleri yürekten kutluyorum” dedi.

-Tatar bu gece yurda dönüyor

Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindekiler bu gece yurda dönüyor.