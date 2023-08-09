Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, heyette KKTC'nin Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü ile Azerbaycanlılar arasındaki bağların milli, kutsal ve değerli olduğunu; KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatı'na gözlemci üye olmasında Azerbaycan’ın önemli katkıları olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türklerinin Azerbaycanlılar ile aynı milletin parçası olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, iki halk arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. KKTC’nin güçlenmesi için Azerbaycan’ın daha çok destek vermesi gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, en güneydeki Türk devleti olan KKTC’nin “Mavi Vatan"da jeostratejik ve politik bakımdan çok önemli bir yerde bulunduğunu dile getirdi.

KKTC’ye uygulanan ambargolara da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, son yıllarda turizm, eğitim, hizmet ve inşaat sektöründe ülkenin iyi bir noktaya geldiğini söyledi

Azerbaycan’daki iş insanlarının KKTC’ye yatırımlar yapabileceğini kaydeden Tatar, “Ticari ve ekonomik işbirlikleri yapılabilir. Karşılıklı bağlar ve anlaşmalar geliştirilebilir” dedi.

ATİB Başkanı Cemal Yangın da iki ülke arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla görüşmeler yapmak için KKTC’ye geldiklerini kaydetti.