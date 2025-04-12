Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

4. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya’da bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Yılmaz ile Nest Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin kalkınması ve Kıbrıs Türklerinin dünyada hak ettiği konuma ulaşması için ortaya koyduğu destek ve çabaların önemini vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Yılmaz da görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Cenevre'de gerçekleştirilen genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıda Sayın Tatar'ın ortaya koyduğu ilkeli duruşu ve KKTC'nin egemen eşitliği ile eşit uluslararası statü temelindeki iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla destekliyoruz. Adanın gerçeklerine dayalı, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak bu zeminde mümkün olabileceğine inanıyoruz. KKTC'nin kalkınması, Kıbrıs Türkü'nün huzur ve refahı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası toplumun saygın bir üyesi haline gelmesi için desteğimizi sürdüreceğiz.”